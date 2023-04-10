Боец «Вагнера»: Киев продолжает забрасывать военных в Артёмовск для прикрытия отхода ВСУ

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Боец Группы Вагнера заявил РИА Новости, что украинское командование продолжает бросать солдат на оборону Артёмовска (Бахмута) в ДНР, параллельно отводя в тыл свои основные силы.
Боец «Вагнера»: Киев продолжает забрасывать военных в Артёмовск для прикрытия отхода ВСУ
  • РИА Новости

Он отметил, что, судя по рассказам пленных украинских военных, у ВСУ «не всё хорошо». 

Пленные рассказали, что украинских солдат привозят на позиции в районе Артёмовска ночью, и они не знают, куда отступать.

Боец добавил, что считает, что таким образом украинские военные прикрывают отход в тыл основных сил.

«Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят», — заявил он.

По его словам, непонятно, планомерный это выход или нет.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска.

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