Пять мирных жителей погибли в ЛНР за неделю от обстрелов боевиков ВСУ

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Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских террористов.
Пять мирных жителей погибли в ЛНР за неделю от обстрелов боевиков ВСУ
  • РИА Новости

Об этом представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило в своём Telegram.

«За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано три обстрела со стороны вооружённых формирований Украины по населённым пунктам Лисичанск и Рубежное… Жертвами агрессии вооружённых формирований Украины за вышеуказанный период стали девять мирных жителей, из которых пятеро погибли и четверо получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские террористы обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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