Повар из ресторана-обладателя звёзд Michelin готовит еду на передовой в Херсонской области

Повар, который работал в ресторане-обладателе звёзд Michelin, готовит еду на фронте в Херсонской области.

Российский военнослужащий с позывным Шеф заявил, что раньше он работал в Дании в Копенгагене.

«Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в новых условиях пришлось учиться готовить заново.

«На гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая. — RT), другой мир и правила другие... Я здесь — на своем месте, чувствую себя нужным — это самое главное», — добавил он.

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал получение звёзд Michelin столичными ресторанами.