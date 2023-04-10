Российский мобилизованный остался в зоне спецоперации из-за младшего брата

Попавший в зону проведения спецоперации на Украине российский мобилизованный заявил, что отказался уезжать домой из-за младшего брата, хотя на родине его ждут трое детей.

«Я мог уехать домой по причине того, что у меня трое детей. Но я отказался», — сказал он РИА Новости.

По словам бойца, его призвали вместе с братом, за которым мама попросила «присмотреть».

«Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернёмся», — пояснил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что около 24 тыс. членов семей москвичей — участников специальной военной операции предоставлена социальная поддержка со стороны города.

Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.