Российский мобилизованный остался в зоне спецоперации из-за младшего брата
«Я мог уехать домой по причине того, что у меня трое детей. Но я отказался», — сказал он РИА Новости.
По словам бойца, его призвали вместе с братом, за которым мама попросила «присмотреть».
«Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернёмся», — пояснил собеседник агентства.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что около 24 тыс. членов семей москвичей — участников специальной военной операции предоставлена социальная поддержка со стороны города.
Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.