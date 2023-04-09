Советник Пушилина: украинские военные корректировали обстрел Ясиноватой с беспилотника

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские военные корректировали с беспилотника обстрел Ясиноватой 8 апреля.

«Украинская артиллерия не работает без подтверждения цели с «птички» либо наводчика с земли. На этот раз была «птичка», — приводит его слова ТАСС.

Гагин добавил, что ВСУ нанесли массированный удар по парку отдыха возле школы №6, где в тот момент гуляли люди.

При этом медики Ясиноватской центральной районной больницы рассказали, что всех пострадавших доставили из парка.

«Наша больница не справлялась, некоторых пришлось отправлять в Макеевку», — заявил один из врачей.

Ранее сообщалось, что число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных 8 апреля возросло до двух. По данным представительства ДНР в СЦКК, ещё семь человек пострадали.

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