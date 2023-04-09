Депутат Госдумы Чепа выразил сомнение в возможности пасхального перемирия с Украиной

Первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа выразил сомнение в возможности пасхального перемирия с Украиной.

Он отметил, что среди военнослужащих с обеих сторон есть много верующих. Также Чепа добавил, что верующие хотели бы отметить Пасху.

При этом Чепа не знает, как можно договориться с украинскими властями о перемирии в текущих условиях.

«Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.Ру».

Он добавил, что не считает, что «сегодня это может получиться».

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали непосредственно от Ватикана предложений о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции.