Минобороны: ВС России поразили в Харьковской области командный пункт группировки ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«Поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинской армии.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тыс. т топлива.
Уточняется, что данное топливо ВСУ накопили с целью обеспечения действий своей группировки военных в Донбассе.