Минобороны: ВС России поразили в Харьковской области командный пункт группировки ВСУ

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Российская армия поразила передовой командный пункт оперативной группировки ВС Украины «Харьков» в Харьковской области.
Минобороны: ВС России поразили в Харьковской области командный пункт группировки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинской армии.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тыс. т топлива.

Уточняется, что данное топливо ВСУ накопили с целью обеспечения действий своей группировки военных в Донбассе.

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