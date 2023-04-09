Зурабишвили призвала переделать посвящённый Великой Отечественной войне мемориал в Тбилиси

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала переделать посвящённый Великой Отечественной войне мемориал в Тбилиси. По её мнению, из него нужно сделать мемориал в память обо всех борцах за свободу и независимость Грузии.
Зурабишвили призвала переделать посвящённый Великой Отечественной войне мемориал в Тбилиси
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление Зурабишвили сделала во время мероприятия, посвящённого годовщине разгона митинга в Тбилиси в 1989 году. Её слова приводит ТАСС.

По словам президента Грузии, на протяжении нескольких лет она направляет обращения мэру Тбилиси и другим чиновникам, в которых просит переделать «мемориал, который посвящён Второй мировой войне, в парке Ваке».

Она утверждает, что мемориал необходимо переделать так, чтобы «вместе со Второй мировой войной он объединял все наши битвы, всех тех людей, которые боролись за независимость этой страны».

Зурабишвили добавила, что не теряет надежды, что её инициатива будет осуществлена.

В январе президент Грузии заявила, что выступает против возобновления рейсов в Россию.

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