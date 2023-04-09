«Пул Первого»: Лукашенко и Путин обсуждали в кремлёвской квартире самые закрытые темы

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали в кремлёвской квартире российского лидера «самые закрытые» темы.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что Путин приглашал Лукашенко в «ту самую квартиру», в которой до этого они общались с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Москву.

По данным «Пула Первого», после переговоров и рабочего ужина в Кремле Путин и Лукашенко в течение нескольких часов общались в кремлёвской квартире.

«Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется», — пишет «Пул Первого».

6 апреля в Кремле состоялось заседание Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии под председательством Путина и Лукашенко.