Офицер ГУР Украины заочно арестован по делу о вербовке в зоне проведения СВО

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Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке людей для исполнения террористических актов в зоне проведения спецоперации на Украине.
Офицер ГУР Украины заочно арестован по делу о вербовке в зоне проведения СВО
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«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, — склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма», — приводит ТАСС заявление.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников ГУР Министерства обороны Украины за похищение добровольцев из Донецкой Народной Республики.

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