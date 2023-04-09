Офицер ГУР Украины заочно арестован по делу о вербовке в зоне проведения СВО
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«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, — склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма», — приводит ТАСС заявление.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников ГУР Министерства обороны Украины за похищение добровольцев из Донецкой Народной Республики.