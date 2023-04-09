РИА Новости: Росгвардия проводит зачистку от остатков ВСУ в освобождённых городах ДНР

Специалисты Росгвардии проводят зачистку от техники и снарядов ВСУ в освобождённых городах ДНР. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Ставр.

«Подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий», — приводит РИА Новости его слова.

Ставр подчеркнул, что бойцы обнаружили два схрона с большим количеством снарядов и оружия. Все боеприпасы будут уничтожены, так как они могли быть испорчены украинскими военными.

Ранее президент России Владимир Путин отметил мужество, стойкость и бесстрашие бойцов Росгвардии, действующих в зоне спецоперации на Украине.