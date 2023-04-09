РИА Новости: Росгвардия проводит зачистку от остатков ВСУ в освобождённых городах ДНР
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«Подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий», — приводит РИА Новости его слова.
Ставр подчеркнул, что бойцы обнаружили два схрона с большим количеством снарядов и оружия. Все боеприпасы будут уничтожены, так как они могли быть испорчены украинскими военными.
Ранее президент России Владимир Путин отметил мужество, стойкость и бесстрашие бойцов Росгвардии, действующих в зоне спецоперации на Украине.