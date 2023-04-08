Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три склада боеприпасов и вооружения ВСУ

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ВС России за сутки уничтожили три склада боеприпасов бойцов ВСУ.
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три склада боеприпасов и вооружения ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, было нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Также стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов в зоне проведения спецоперации, сообщило российское Министерство обороны. Также был поражён командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

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