Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три склада боеприпасов и вооружения ВСУ

ВС России за сутки уничтожили три склада боеприпасов бойцов ВСУ.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, было нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Также стало известно, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов в зоне проведения спецоперации, сообщило российское Министерство обороны. Также был поражён командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.