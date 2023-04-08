Артиллерия ВС России уничтожила позиции ВСУ в ДНР после их вскрытия беспилотниками

Российская артиллерия нанесла удары по огневым позициям украинской армии на Краснолиманском направлении в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр», которая действует в Донбассе.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов Zala и «Орлан-30» проводили воздушную разведку на Краснолиманском направлении и выявили огневые позиции и сосредоточение техники и живой силы ВСУ.

«Все цели были уничтожены в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, на Червонодибровском участке было вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Нацгвардии Украины. Авиационным ударом противнику нанесено поражение, он понёс потери в живой силе и технике.