Артиллерия ВС России уничтожила позиции ВСУ в ДНР после их вскрытия беспилотниками
- РИА Новости
Расчёты беспилотных летательных аппаратов Zala и «Орлан-30» проводили воздушную разведку на Краснолиманском направлении и выявили огневые позиции и сосредоточение техники и живой силы ВСУ.
«Все цели были уничтожены в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, на Червонодибровском участке было вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Нацгвардии Украины. Авиационным ударом противнику нанесено поражение, он понёс потери в живой силе и технике.