РИА Новости: российские артиллеристы ударили по месту размещения ВСУ в Херсонской области
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«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — сказали агентству.
Также артиллеристы ВС России уничтожили миномёт 120-мм калибра с боекомплектом и расчётом в районе села Львово, добавил собеседник. Там погибли пять украинских венных, ещё трое ранены.
На Купянском направлении также нанесён удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск.