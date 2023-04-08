РИА Новости: российские артиллеристы ударили по месту размещения ВСУ в Херсонской области

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Артиллерия России в ночь на 8 апреля нанесла удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки (Херсонская область), пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Потери украинских сил составили 14 человек и пять единиц техники.
РИА Новости: российские артиллеристы ударили по месту размещения ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — сказали агентству.

Также артиллеристы ВС России уничтожили миномёт 120-мм калибра с боекомплектом и расчётом в районе села Львово, добавил собеседник. Там погибли пять украинских венных, ещё трое ранены.

На Купянском направлении также нанесён удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск.

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