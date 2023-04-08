Минобороны Белоруссии: бригада ВС принимает транспорт из госорганизаций

Бригада ВС Белоруссии принимает транспортные мобилизационные ресурсы из государственных организаций.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны республики.

«В проверяемой бригаде проводится приём транспортных мобилизационных ресурсов из государственных организаций в состав соединения», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.

3 апреля в Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.