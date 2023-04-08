Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

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Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды.
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ — н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:00 мск до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.

Также URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС сообщало, что в Челябинской области похолодает до -13 °С в ночь на 8 апреля.

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