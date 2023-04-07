NYT: разведка США передавала данные ВСУ для ударов по высокопоставленным офицерам России

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Соединённые Штаты передавали украинским военным разведывательные данные в режиме реального времени для ударов по ВС России. Об этом пишет газета The New York Times, комментируя утечку в СМИ документов о якобы планах ВСУ.
NYT: разведка США передавала данные ВСУ для ударов по высокопоставленным офицерам России
  • AFP

По данным издания, с самого начала спецоперации Вашингтон передавал Киеву данные о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российских военных.

Такие разведданные позволяли ВСУ наводить оружие на российские силы, в том числе на высокопоставленных офицеров, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Как отметили в Кремле, у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.

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