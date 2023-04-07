Экс-офицер разведки США Риттер посоветовал наёмникам покинуть Украину, пока не поздно

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Офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер посоветовал западным наёмникам покинуть Украину, пока не поздно. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-офицер разведки США Риттер посоветовал наёмникам покинуть Украину, пока не поздно
  • РИА Новости

Он отметил, что ситуация для наёмников ухудшается. Риттер предупредил, что украинская сторона не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

«Возвращайтесь домой. Иначе вы умрёте. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы», — цитирует Риттера РИА Новости.

Бывший военный заявил об огромных потерях украинской армии, в том числе большом количестве уничтоженной техники ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ.

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