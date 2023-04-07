Зеленский подписал указ о создании 19 украинских администраций в Запорожской области

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал 19 украинских «администраций» в Запорожской области.
Зеленский подписал указ о создании 19 украинских администраций в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Указ Зеленского опубликовала его пресс-служба.

Такое поручение он дал Генеральному штабу ВСУ.

Речь идёт о так называемых военных администрациях в том числе в Энергодаре и ещё ряде населённых пунктов Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

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