Зеленский подписал указ о создании 19 украинских администраций в Запорожской области
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Указ Зеленского опубликовала его пресс-служба.
Такое поручение он дал Генеральному штабу ВСУ.
Речь идёт о так называемых военных администрациях в том числе в Энергодаре и ещё ряде населённых пунктов Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.