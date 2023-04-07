Корабли группы НАТО прибыли с плановым визитом в Эстонию

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Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.
Корабли группы НАТО прибыли с плановым визитом в Эстонию
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«В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО — фрегат ВМС Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что корабли, которые находятся в порту, охраняются с моря флотом Эстонии и военными катерами EML Risto и EML Roland.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность, что члены Североатлантического альянса должны тратить на оборонную промышленность минимум 2,5% от ВВП

Он объяснил необходимость таких расходов тем, что за последние десятилетия дефицит увеличился. По словам главы эстонского Минобороны, Эстония в текущем году намерена потратить на оборону 2,8% ВВП.

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