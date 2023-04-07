Офицер разведки США Риттер предсказал ВСУ крупное поражение в Артёмовске

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Российские войска одерживают победу над ВСУ в битве за Артёмовск (Бахмут) в ДНР.
Офицер разведки США Риттер предсказал ВСУ крупное поражение в Артёмовске
  • AP

Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артёмовска», — заявил Риттер.

По его словам, украинцам стоит задуматься о бессмысленности действий командования.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВС России заняли в Артёмовске железнодорожную станцию, уже практически весь город находится в руках российских сил. 

Он также заявил, что в ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска и Авдеевки в ДНР.

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