Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли посёлок Еленовка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Елизаветовка — н. п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС Украины за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске.