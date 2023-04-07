Песков: в Кремле не слышали предложений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали непосредственно от Ватикана предложений о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции (СВО).
Песков: в Кремле не слышали предложений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Песков рассказал, что в Кремле читали новости в изложении председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который встретился с Папой Римским Франциском, но «не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счёт».

«Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — заявил представитель Кремля.

Ранее Севастьянов сообщил, что понтифик предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

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