СК России предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Полтораку за обстрелы Донбасса

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
СК России предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Полтораку за обстрелы Донбасса
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК России.

Полторак возглавлял украинское Минобороны в период с 2014 по 2019 годы. 

Он обвиняется в общем командовании подразделениями украинских войск, в результате действий которых погибли более 530 гражданских лиц.

Также в результате преступных действий ВСУ были разрушены или повреждены 2 тыс. гражданских объектов и ранены более 970 мирных жителей ЛНР и ДНР, уточнили в СК.

Ранее суд Луганской Народной Республики назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы украинскому военному Артёму Бублику, который в мае 2022 года убил мирного жителя в городе Попасная. 

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