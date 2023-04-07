СК России предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Полтораку за обстрелы Донбасса
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК России.
Полторак возглавлял украинское Минобороны в период с 2014 по 2019 годы.
Он обвиняется в общем командовании подразделениями украинских войск, в результате действий которых погибли более 530 гражданских лиц.
Также в результате преступных действий ВСУ были разрушены или повреждены 2 тыс. гражданских объектов и ранены более 970 мирных жителей ЛНР и ДНР, уточнили в СК.
Ранее суд Луганской Народной Республики назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы украинскому военному Артёму Бублику, который в мае 2022 года убил мирного жителя в городе Попасная.