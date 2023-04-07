Погранкомитет Белоруссии: очереди из фур на въезд в ЕС за пять дней выросли на 20%

Очереди из грузовых автомобилей перед пунктами пропуска на въезд из Белоруссии в ЕС за пять дней увеличились на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.

«К выходным очереди фур на въезд в ЕС увеличились на 20%. Более 1 тыс. грузовиков ожидает въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска «Кукурыки (Козловичи)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с понедельника сопредельная сторона ежесуточно оформляла около 50% фур от нормы.

В погранкомитете Белоруссии ранее отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.