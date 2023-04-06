Пушилин: боевики ВСУ пытаются сместить фокус внимания на Авдеевку

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что боевики ВСУ пытаются сместить фокус внимания на Авдеевку.

«Сейчас пока они пытаются понемногу перефокусировать своё внимание с Артёмовска на Авдеевку. Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пушилин, в Авдеевке 1-й армейский корпус, военнослужащие которого отрабатывают все задачи профессионально и они «делают порой невозможное», продвигаясь по окрестностям Авдеевки.

Ранее сообщалось, что украинские террористы намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки. В результате этого были убиты 14 военнослужащих ВСУ.