Путин и Лукашенко определят срок поставок ядерных боеприпасов в Белоруссию

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Срок поставок российских ядерных боеприпасов в Белоруссию определят лидер республики Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.
Путин и Лукашенко определят срок поставок ядерных боеприпасов в Белоруссию
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Когда примут решение наши руководители — верховный главнокомандующий Российской Федерации и главнокомандующий Вооружёнными силами Беларуси. Решение за ними», — заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Он отметил, что вряд ли дело дойдёт до применения этих боеприпасов. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что некоторые самолёты штурмовой авиации Белоруссии получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении.

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