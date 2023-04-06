Пасечник: ВСУ перешли к хаотичным обстрелам мирного населения в ЛНР

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Вооружённые силы Украины перешли от прицельных ударов по военным объектам к хаотичным обстрелам мирного населения в ЛНР.
Пасечник: ВСУ перешли к хаотичным обстрелам мирного населения в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Менее редко используются HIMARS. Если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас (наносятся. — RT) хаотические удары. Больше по мирному населению», — рассказал Пасечник. 

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате обстрела города Рубежное из HIMARS.

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