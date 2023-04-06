Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России заняли железнодорожную станцию в Артёмовске

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ВС России заняли в Артёмовске (Бахмуте) железнодорожную станцию, уже практически весь город находится в руках российских сил. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России заняли железнодорожную станцию в Артёмовске
  • РИА Новости

«После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее он заявил, что в ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска и Авдеевки в ДНР.

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