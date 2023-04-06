Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили $31,9 млрд, сообщили в Национальном банке Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

Как отмечается, в течение марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объёмов чистой продажи валюты Нацбанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнёров.

Ранее в Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал Украину лучшим местом для отмывания денег.