Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет
- AFP
Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.
Как отмечается, в течение марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объёмов чистой продажи валюты Нацбанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнёров.
Ранее в Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.
Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал Украину лучшим местом для отмывания денег.