Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет

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Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили $31,9 млрд, сообщили в Национальном банке Украины.
Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет
  • AFP

Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

Как отмечается, в течение марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объёмов чистой продажи валюты Нацбанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнёров.

Ранее в Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал Украину лучшим местом для отмывания денег.

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