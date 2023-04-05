American Conservative: Киев разрабатывает план по вторжению в Россию

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Киевские власти публично планируют вторжение на территорию России при поддержке НАТО, но подобное безумие почти гарантированно приведёт к расширению конфликта на Украине, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
American Conservative: Киев разрабатывает план по вторжению в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

Уже существующие планы секретаря СНБО Алексея Данилова на Крым журналист назвал безумием.

«Но это далеко не такое безумие, как главная предпосылка плана: украинское вторжение в Крым», — пишет он.

Девлин подчеркнул, что Украина при поощрении Соединённых Штатов отвергает все призывы к миру и предъявляет России нереалистичные требования.

«Украина публично планирует использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки вторжения в Крым... Вторжение в Россию почти гарантирует начало более масштабной войны», — утверждает он.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

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