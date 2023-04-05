Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут от давления Запада

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Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут от давления Запада.
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут от давления Запада
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Мы всё это преодолеем. И тот, кто прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули», — сказал он.

Лукашенко признал, что «будет непросто».

«Ну, а когда было просто?» — добавил белорусский президент.

5 апреля Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле.

Президент России заявил об успешной работе Москвы и Минска по разным направлениям, в том числе по вопросам экономики и безопасности.

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