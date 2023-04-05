Число погибших при обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР возросло до двух

Число погибших в результате обстрела украинской армией Рубежного в ЛНР возросло до двух.

«По уточнённым данным, число жертв обстрела н. п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты) увеличилось до трёх: погибли двое мужчин 1956 и 1958 г. р., ранения получила мирная жительница», — говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.

Ранее сообщалось о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.

По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.