Число погибших при обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР возросло до двух

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Число погибших в результате обстрела украинской армией Рубежного в ЛНР возросло до двух.
Число погибших при обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР возросло до двух
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, число жертв обстрела н. п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты) увеличилось до трёх: погибли двое мужчин 1956 и 1958 г. р., ранения получила мирная жительница», — говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.

Ранее сообщалось о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.

По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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