В ДНР заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольское боевиками ВСУ
- РИА Новости
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Победы, 15, ранена женщина 1948 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками повреждения получило здание школы-интерната.
Ранее сообщалось,что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.