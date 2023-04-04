В ДНР заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольское боевиками ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольского украинскими террористами.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Победы, 15, ранена женщина 1948 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками повреждения получило здание школы-интерната.

Ранее сообщалось,что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.