В ДНР заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольское боевиками ВСУ

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольского украинскими террористами.
В ДНР заявили, что мирная жительница ранена при обстреле села Никольское боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Победы, 15, ранена женщина 1948 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками повреждения получило здание школы-интерната.

Ранее сообщалось,что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

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