СБУ обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

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Служба безопасности Украины обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви в поддержке России.
СБУ обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
  • AFP
  • © Sergei CHUZAVKOV

«Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего предстоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ», — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство утверждает, что он «поддержал вооружённую агрессию России».

1 апреля СБУ сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело. Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

Также 3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры. В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.

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