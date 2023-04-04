Боррель: ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику

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Евросоюз планирует поддержать переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы.
Боррель: ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику
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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зелёной энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности», — цитирует его РИА Новости.

Боррель рассказал, что Украина, Молдавия и страны на западе Балкан являются приоритетом ЕС в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.

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