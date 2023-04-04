Боррель: ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику

Евросоюз планирует поддержать переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зелёной энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности», — цитирует его РИА Новости.

Боррель рассказал, что Украина, Молдавия и страны на западе Балкан являются приоритетом ЕС в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.