Боррель: ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику
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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зелёной энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности», — цитирует его РИА Новости.
Боррель рассказал, что Украина, Молдавия и страны на западе Балкан являются приоритетом ЕС в этом вопросе.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.