Глава СВР Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами Белоруссии и России

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что между российской и белорусской спецслужбами установлено полное доверие.
Глава СВР Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами Белоруссии и России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег», — сказал Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит РИА Новости.

Глава СВР России отметил, что в последние годы Россия и Белоруссия самым серьёзным образом усилили взаимодействие «в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством».

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил российскую сторону за помощь Минску в области технической разведки.

Ранее белорусское Минобороны сообщало о планах проведения лётно-тактического учения авиационных подразделений России и Белоруссии.

Также в начале года стало известно о прибытии в республику очередной партии новых БТР-82A, БТР-80К из России.

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