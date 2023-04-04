Лукашенко: силовики Белоруссии задержали уже более 30 пособников иностранных спецслужб

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В Белоруссии представители силовых ведомств задержали уже более 30 пособников иностранных спецслужб.

Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

«Они помогают совершать противоправные действия, тем более теракты, на нашей земле, против своих же соотечественников», — сказал он.

Лукашенко уточнил, что за последнее время было задержано более 30 пособников иностранных спецслужб.

Ранее Лукашенко в ходе послания народу и национальному собранию заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.

Он также отметил, что в истории независимого белорусского государства никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета.

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