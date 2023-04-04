Аналитики ISW подтвердили продвижение российских бойцов в центральной части Артёмовска

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) признали продвижение российских бойцов в центральной части Артёмовска (Бахмута).
Аналитики ISW подтвердили продвижение российских бойцов в центральной части Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе института, опубликованном 3 апреля.

«Бойцы Группы Вагнера продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля захватили здание городской администрации», — пишут аналитики.

Ночью 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается.

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