Аналитики ISW подтвердили продвижение российских бойцов в центральной части Артёмовска
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе института, опубликованном 3 апреля.
«Бойцы Группы Вагнера продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля захватили здание городской администрации», — пишут аналитики.
Ночью 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается.