Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло ещё один подпольный склад с крадеными продуктами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, там была спрятана краденая продукция весом около 3 т: сгущённое молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки и другие продукты.

Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

В феврале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ наблюдается нехватка запасных частей и инструментов для ремонта натовской техники и вооружения.