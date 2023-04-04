Украинских военных сняли на видео с пулемётами максим

Украинские военные попали на видео с оружием, которое широко применялось в годы Первой мировой войны, — с пулемётом максим.

Видео с бойцами ВСУ, которые тянут за собой эти пулемёты, опубликовало украинское издание «СТРАНА.ua».

«Украинские военные тянут за собой пулемёты максим, которые широко применялись ещё в Первую мировую войну», — говорится в подписи.

Как утверждается, это не первое видео с такими пулемётами, которые стоят на вооружении ВСУ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Евросоюз поставляет Украине эффективное, а не устаревшее оружие.