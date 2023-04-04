Украинских военных сняли на видео с пулемётами максим

Короткая ссылка
Украинские военные попали на видео с оружием, которое широко применялось в годы Первой мировой войны, — с пулемётом максим.
Украинских военных сняли на видео с пулемётами максим
  • AP
  • © Libkos

Видео с бойцами ВСУ, которые тянут за собой эти пулемёты, опубликовало украинское издание «СТРАНА.ua».

«Украинские военные тянут за собой пулемёты максим, которые широко применялись ещё в Первую мировую войну», — говорится в подписи.

Как утверждается, это не первое видео с такими пулемётами, которые стоят на вооружении ВСУ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Евросоюз поставляет Украине эффективное, а не устаревшее оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить