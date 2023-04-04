Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал, что СБУ пытали его напильником и ножовкой

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали попавшего в плен добровольца из ДНР с помощью напильника и ножовки, а также били его током.

Об этом сам доброволец по имени Руслан рассказал РИА Новости.

По его словам, он попал в плен в начале сентября в прошлом году под Марьинкой. Пытки начались, когда Руслана отправили в расположение украинских военных.

Он рассказал, что украинские военные имитировали его казнь, «стреляли возле ног», чтобы запугать.

Когда Руслана отвели в сарай, туда пришёл «пьяный эсбэушник», отметил он.

«Взял напильник и пытался отпилить мне ногу — у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать», — сказал доброволец.

Кроме того, пленного выводили на улицу, «кидали в яму и вокруг поливали бензином», что поджечь, отметил Руслан.

Ранее вернувшийся из плена на Украине мобилизованный боец из Луганской Народной Республики рассказал, как украинские военные пытали его током.

Вернувшийся из плена российский военный Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.