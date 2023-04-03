Советник командования Воздушных сил Украины Игнат: у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29

Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».

«Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29», — цитирует Игната РИА Новости.

Он назвал эти самолёты «морально и физически устаревшими».

Ранее в украинских Воздушных силах выразили мнение, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.

В марте в МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время.