Советник командования Воздушных сил Украины Игнат: у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29

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Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29.
Советник командования Воздушных сил Украины Игнат: у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».

«Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29», — цитирует Игната РИА Новости.

Он назвал эти самолёты «морально и физически устаревшими».

Ранее в украинских Воздушных силах выразили мнение, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.

В марте в МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время.

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