Советник командования Воздушных сил Украины Игнат: у ВСУ есть три бригады истребителей МиГ-29
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».
«Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29», — цитирует Игната РИА Новости.
Он назвал эти самолёты «морально и физически устаревшими».
Ранее в украинских Воздушных силах выразили мнение, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.
В марте в МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время.