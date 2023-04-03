Военный эксперт Леонков объяснил, что «Солнцепёки» нужны ВДВ в боях на передовой

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Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 «Солнцепёк» нужны Воздушно-десантным войскам для ведения боёв на передовой. Об этом сообщило РИА Новости.
Военный эксперт Леонков объяснил, что «Солнцепёки» нужны ВДВ в боях на передовой
  • РИА Новости

Минобороны 3 апреля сообщило, что впервые в истории ВДВ России личному составу войск передали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк».

По мнению Леонкова, до конфликта на Украине основным назначением ВДВ были действия в тылу противника, но «сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой».

Эксперт добавил, что «для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку».

«Именно для этого, думаю, им и был передан «Солнцепёк», — считает Леонков.

Как заявил начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, этому виду оружия «нет равных» на Западе.

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