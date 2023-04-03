Токаев назначил бывшего главу своей администрации Нуртлеу главой МИД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главой МИД страны и вице-премьером бывшего главу своей администрации Мурата Нуртлеу.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации президента.

«Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан. Он освобождён от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Токаев назначил главой Минобороны страны Руслана Жаксылыкова, а главой МВД Марата Ахметжанова.

Ранее Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова.