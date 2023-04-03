Военкор Медведев назвал погибшего коллегу Татарского образцом русского православного воина

Военкор Георгий Медведев в комментарии RT назвал убитого в Санкт-Петербурге коллегу Владлена Татарского образцом русского православного воина.

«Владлен Татарский был образцом русского православного воина. Это был человек, которых в принципе крайне мало... Он был настоящим... Не уважать этого человека за то, насколько он прямолинейный, насколько он прямой, искренний, самое главное, честный, было невозможно», — сказал он.

Медведев назвал убийство Владлена Татарского в Санкт-Петербурге подлым и трусливым терактом.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что отсутствие реакции США, Британии, Франции и других стран Запада на убийство военкора говорит само за себя.