The Telegraph: в ВСУ сообщили о потерях среди пилотов, которые могли бы освоить F-16
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Об этом пишет Telegraph.
«У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою», — передаёт РИА Новости слова украинского полковника Владимира Логачёва.
Он добавил, что радары истребителей России намного лучше, чем радары на самолётах ВСУ.
По словам советника командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в украинских воздушных силах считают, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.
Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране миномётов, которые необходимы ВС Украины.