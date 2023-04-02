The Telegraph: в ВСУ сообщили о потерях среди пилотов, которые могли бы освоить F-16

В украинской армии сообщили о потерях среди пилотов, которые могли бы освоить полёты на истребителях F-16 в случае их передачи ВСУ.

Об этом пишет Telegraph.

«У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою», — передаёт РИА Новости слова украинского полковника Владимира Логачёва.

Он добавил, что радары истребителей России намного лучше, чем радары на самолётах ВСУ.

По словам советника командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в украинских воздушных силах считают, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране миномётов, которые необходимы ВС Украины.