РИА Новости: бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском участке

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Штурмовики соединения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО ВС России на Сватовском участке в районе населённого пункта Куземовка в Донбассе взяли несколько опорных пунктов ВСУ.
РИА Новости: бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском участке
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Три штурмовые группы 1-й гвардейской танковой армии под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос в указанном районе», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС России уничтожили около 50 украинских солдат, пятеро взяли в плен, причём одному из них оказали первую медицинскую помощь.

31 марта боец 20-й армии ЗВО сообщил, что бойцы Западного военного округа на Кременском участке фронта уничтожили около месяца назад группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона.

Он уточнил, что в основном на Кременской участок отправляют подготовленных наёмников.

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