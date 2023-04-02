РИА Новости: бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском участке
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Три штурмовые группы 1-й гвардейской танковой армии под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос в указанном районе», — сказано в сообщении.
Кроме того, ВС России уничтожили около 50 украинских солдат, пятеро взяли в плен, причём одному из них оказали первую медицинскую помощь.
31 марта боец 20-й армии ЗВО сообщил, что бойцы Западного военного округа на Кременском участке фронта уничтожили около месяца назад группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона.
Он уточнил, что в основном на Кременской участок отправляют подготовленных наёмников.