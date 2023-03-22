Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генетический код украинцев

Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил президента страны Владимира Зеленского и его команду в попытке уничтожить генетический код украинцев, навязав гражданам чужие праздники.

Азаров напомнил, что в «Слуге народа» предложили ввести новые торжества, среди которых «День вишни» и «День мира», а также переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём.

«Зеленский уничтожает генетический код украинцев», — написал он в Facebook*.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.