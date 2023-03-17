ООН: дискуссии о продлении зерновой сделки продолжаются на всех уровнях

Дискуссии о продлении зерновой сделки продолжаются в настоящий момент на всех уровнях.

Об этом заявила на брифинге глава пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи.

«В этом соглашении есть три стороны. Дискуссии идут», — цитирует её ТАСС.

Веллуччи подчеркнула, что дискуссии продолжаются «на всех уровнях».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.